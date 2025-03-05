GRAVE INCIDENTE: SCONTRO FURGONE-SCOOTER IN VIA GOFFREDO MAMELI A PATERNO', FERITO UN GIOVANE
Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato oggi, intorno alle 17:30, in via Goffredo Mameli, all'angolo con via Venezia, a Paternò.
L'incidente ha coinvolto il conducente di uno scooter che, a seguito di un impatto con un Fiat Scudo, ha riportato serie ferite.
Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane, che ha subito un trauma cranico, ferite all'arto superiore e numerosi altri traumi in diverse parti del corpo.
Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale “San Marco” di Catania per ulteriori trattamenti.
Le forze dell'ordine, in particolare la Polizia Municipale di Paternò, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente.
L'incidente ha causato disagi alla viabilità nella zona, ma fortunatamente le operazioni di soccorso sono state rapide ed efficaci. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del giovane coinvolto.