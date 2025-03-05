GRAVE INCIDENTE: SCONTRO FURGONE-SCOOTER IN VIA GOFFREDO MAMELI A PATERNO', FERITO UN GIOVANE

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato oggi, intorno alle 17:30, in via Goffredo Mameli, all'angolo con via Venezia, a Paternò.L'incidente ha coinvolto il conducente di uno scooter che...

A cura di Redazione 05 marzo 2025 18:35

Condividi