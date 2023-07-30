GRAVE INCIDENTE STRADALE A CAMPOROTONDO ETNEO , TRE MEZZI COINVOLTI.TRE FERITI
Grave incidente stradale nella mattinata di oggi , 30 Luglio 2023 nel nostro comprensorio, nel confine tra i comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo.
Il sinistro che ha coinvolto, tre veicoli si è verificato sulla via Luigi Pirandello nella zona industriale di Camporotondo Etneo.
Tre i mezzi coinvolti, una moto, una Fiat 600 ed una Audi Q3
L’impatto è stato violentissimo tanto che nell’autovettura ha terminato la sua corsa sopra il muretto che delimita la carreggiata.
Bilancio di tre persone rimaste ferite, il centauro ed uno uomo ed una donna rispettivamente conducenti dell'Audi e della Fiat.
Immediatamente soccorsi, dall'ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro, sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Al momento non si hanno informazioni sulla gravita delle ferite riportate.
Sul posto i carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.