GRAVE INCIDENTE STRADALE A VIAGRANDE, 4 FERITI
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta intorno alle 14,00 a Viagrande (CT), in via Poio incrocio via Michelangelo Buonarroti, per un grave incidente stradale tra due autovetture.
Quattro le persone ferite, una donna e un uomo sono state estratte dalle lamiere delle autovetture.
A causa delle gravi feriti riportate, sul posto è intervenuto l'elisoccorso e due ambulanze del Servizio 118, per trasferire i feriti all'ospedale per le cure del caso.
Nello scontro frontale tutti gli occupanti delle autovetture sono rimasti feriti.
Versano in più gravi condizioni la conducente della Volkswagen Polo ed il passeggero anteriore della Mercedes
Sul posto la Polizia Municipale di Viagrande per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica.