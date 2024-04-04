GRAVE INCIDENTE STRADALE AD ACI CATENA: SBATTE CONTRO UN’AUTO IN SOSTA E SI RIBALTA, FERITA LA CONDUCENTE

Nel pomeriggio di ieri, 03 aprile 2024, un grave incidente si è verificato ad Acicatena. Una donna, a bordo di una Renault Clio, mentre percorreva Via Vampolieri, è stata coinvolta in un violento impa...

Nel pomeriggio di ieri, 03 aprile 2024, un grave incidente si è verificato ad Acicatena.

Una donna, a bordo di una Renault Clio, mentre percorreva Via Vampolieri, è stata coinvolta in un violento impatto con un'auto parcheggiata ai bordi della strada. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

L'impatto è stato così violento che l'auto della donna si è ribaltata su un fianco, causando seri danni. Fortunatamente, sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza la zona.

La donna, dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente da parte dei sanitari, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale locale per ulteriori accertamenti e cure mediche.

A causa dell'incidente, Via Vampolieri è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire alle autorità di effettuare tutti i rilievi necessari e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.