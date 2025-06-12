GRAVE INCIDENTE STRADALE ALL’ALBA A PALAGONIA: OTTO FERITI NELLO SCONTRO TRA UN’AUTO E UN FURGONE DI BRACCIANTI AGRICOLI

Palagonia (CT) – Grave incidente stradale questa mattina all’alba in via Palermo, nel territorio di Palagonia, nei pressi del ponte per Ramacca. Un violento scontro frontale ha coinvolto un’automobile...

Palagonia (CT) – Grave incidente stradale questa mattina all’alba in via Palermo, nel territorio di Palagonia, nei pressi del ponte per Ramacca. Un violento scontro frontale ha coinvolto un’automobile con a bordo due persone e un furgone che trasportava otto lavoratori stagionali, in massima parte stranieri.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse ambulanze del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palagonia. Questi ultimi sono stati impegnati nelle operazioni di estrazione di una persona rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

Il bilancio è di otto feriti, alcuni dei quali in condizioni serie. Si segnalano traumi cranici, fratture ed escoriazioni di varia entità. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona: Lentini, Caltagirone e Catania.

Alla guida del furgone vi era un uomo residente a Palagonia. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica del sinistro. La zona dell’incidente è un’arteria viaria di rilievo, dove da qualche tempo è presente un restringimento della carreggiata, elemento che potrebbe aver influito sull'accaduto.

Il traffico risulta attualmente bloccato e si registrano disagi alla circolazione.

Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e verificare eventuali violazioni del codice della strada.