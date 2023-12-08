GRAVE INCIDENTE STRADALE IERI SERA A BIANCAVILLA, TRE FERITI

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 07 Dicembre 2023 in di via Monsignor Giosuè Calaciura a Biancavilla, coinvolgendo una Ford Fiesta con il bilancio di tre giovani feri...

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 07 Dicembre 2023 in di via Monsignor Giosuè Calaciura a Biancavilla, coinvolgendo una Ford Fiesta con il bilancio di tre giovani feriti, di cui due minorenni.

Il conducente dell'auto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, culminando in un violento impatto contro un muretto laterale in cemento lungo la strada abbattendo pure dei pali della segnaletica stradale.

Le autorità sono state allertate prontamente, e sul luogo sono intervenute tre ambulanze, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò.

Su posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto rimuovere uno dei sedili dell'auto coinvolta per consentire ai sanitari del 118 di prestare soccorso in modo adeguato

I tre giovani sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Fortunatamente, sembrerebbe che le ferite riportate dalle persone coinvolte non siano particolarmente gravi,

La dinamica precisa dell'incidente è oggetto di indagine da parte dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo le prime testimonianze dei coinvolti, sembra che un'altra auto abbia improvvisamente tagliato la strada alla Ford Fiesta, causando l'urto contro il muretto.

Al momento, le autorità stanno approfondendo le circostanze che hanno portato a questo incidente e si concentreranno sulle testimonianze dei coinvolti per ottenere una comprensione più chiara degli eventi.