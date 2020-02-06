GRAVE INCIDENTE STRADALE SULLA PALERMO-AGRIGENTO, UN MORTO E QUATTRO FERITI
Grave incidente stradale sulla Palermo-Agrigento all’altezza dello svincolo per Misilmeri.
Grave il bilancio un morto e quattro feriti.
Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra quattro auto.
I feriti sono stati già trasferiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco ed i mezzi del 118.
Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato a Misilmeri, a causa di un incidente avvenuto al km 247.
Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
