Grave incidente stradale sulla SP56 tra Paternò e Belpasso: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 56 II, nel territorio di Belpasso, lungo l’arteria che collega il comune a Paternò.Per cause ancora in corso...

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 56 II, nel territorio di Belpasso, lungo l’arteria che collega il comune a Paternò.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, si è registrato uno scontro tra una Opel Corsa e una Renault Modus.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto potrebbe essere stato provocato da un malore improvviso della conducente dell’Opel, che avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro l’altra vettura. La violenza della collisione ha spinto entrambe le auto contro il muro di pietra lavica che delimita la carreggiata.

Il bilancio è di due feriti, un uomo e una donna, entrambi conducenti delle auto coinvolte. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118 sul posto, i due sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e le necessarie terapie. Al momento non si conoscono le prognosi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso e la Polizia Municipale, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica. Nel frattempo, il traffico lungo la SP56 ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.