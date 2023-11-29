GRAVE INCIDENTE STRADALE SULLA SS284 NEI PRESSI DEL BIVIO SCALILLI, SOCCORSI SUL POSTO

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 29 novembre 2023 sulla ss 284.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22 nel tratto stradale tra il bivio di Scalilli e Santa Maria di Licodia.Per c...

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 29 novembre 2023 sulla ss 284.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22 nel tratto stradale tra il bivio di Scalilli e Santa Maria di Licodia.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture, tra cui si è capovolta al centro della carreggiata.

Sul posto i soccorsi , diverse ambulanze del 118, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi

Ci sono feriti che sono stati trasferiti in ospedale al momento non si conoscono al momento la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte nel sinistro.

I Carabinieri per i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

