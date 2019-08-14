GRAVE INCIDENTE STRADALE SULL'ASSE DEI SERVIZI, ELISOCCORSO SUL POSTO
A cura di Redazione
14 agosto 2019 19:11
Grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle ore 18 di nei pressi del centro commerciale "porte di Catania"
Secondo le primissime informazioni, una moto ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, schiantandosi contro il guard rail.
Feriti gravemente due persone, gli occupanti della moto.
Vista la gravità dei feriti, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.
Sul posto è intervenuta la polizia stradale.
Traffico fortemente rallentato
IN AGGIORNAMENTO