GRAVE INCIDENTE SULLA A18 NEI PRESSI DI GIARRE: SOCCORSI SUL POSTO, TRAFFICO BLOCCATO

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 14 sull'autostrada A18 Catania-Messina, nei pressi dello svincolo di Giarre, in direzione Messina.

Al momento, i dettagli sull'accaduto sono ancora scarsi, ma sembrerebbe che siano coinvolti più mezzi, uno dei quali una Lancia Y si è ribaltata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, con diverse ambulanze impegnate nell'assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

Presenti anche i vigili del fuoco, che stanno operando per garantire la sicurezza dell'area e facilitare le operazioni di soccorso.

La polizia stradale è anch'essa sul posto per gestire il traffico, che sta subendo notevoli rallentamenti a causa dell'incidente.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, di scegliere percorsi alternativi per evitare disagi.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore, man mano che emergeranno nuove informazioni sulle dinamiche dell'incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte.