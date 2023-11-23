Incidente sulla A18 nel pomeriggio, nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, al km 57, in direzione Messina, dove un tir, per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con un’auto che viaggiava n...

Incidente sulla A18 nel pomeriggio, nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, al km 57, in direzione Messina, dove un tir, per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con un’auto che viaggiava nello stesso senso di marcia.

Sul posto sta operando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del comando provinciale di Catania. Il mezzo pesante ha poi finito la propria corsa contro lo spartitraffico che separa le due carreggiate.

Gli occupati dei mezzi hanno riportato solo ferite e contusioni lievi, trattate dai sanitari del Servizio 118 intervenuti sul posto. Al momento sta provvedendo alla messa in sicurezza del luogo e dei mezzi coinvolti.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico sull’importante arteria siciliana, creando gravi disagi agli automobilisti in transito, costretti a lunghe attese. L’autostrada risulta ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso.

GRAVE INCIDENTE SULLA A18: TIR INVADE CORSIA OPPOSTA, TRAFFICO BLOCCATO

