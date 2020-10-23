95047

GRAVE INCIDENTE SULLA A19 NEI PRESSI SVINCOLO MOTTA SANT'ANASTASIA

23 ottobre 2020 10:55
FLASH

Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa, sull'autostrada A19 nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Palermo.

Ad essere coinvolti secondo le primissime informazioni un mezzo pesante ed un furgone, non note al momento altri particolari

Sul posto sono presenti i soccorsi, diverse ambulanze ed i Vigili del Fuoco

Al momento il traffico in direzione Palermo, risulta bloccato con lunghe code a partire dall'area di servizio Gelso Bianco.

 

