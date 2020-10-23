GRAVE INCIDENTE SULLA A19 NEI PRESSI SVINCOLO MOTTA SANT'ANASTASIA
A cura di Redazione
23 ottobre 2020 10:55
FLASH
Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa, sull'autostrada A19 nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Palermo.
Ad essere coinvolti secondo le primissime informazioni un mezzo pesante ed un furgone, non note al momento altri particolari
Sul posto sono presenti i soccorsi, diverse ambulanze ed i Vigili del Fuoco
Al momento il traffico in direzione Palermo, risulta bloccato con lunghe code a partire dall'area di servizio Gelso Bianco.