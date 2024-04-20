GRAVE INCIDENTE SULLA A20 MESSINA-PALERMO: UN TIR CHE TRASPORTAVA PIANTE SI È RIBALTATO, MORTO IL CONDUCENTE

Nel pomeriggio di oggi, lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte del conducente di un camion. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, tra gl...

Nel pomeriggio di oggi, lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte del conducente di un camion. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Rocca di Capri Leone, precisamente all'altezza della galleria sul viadotto Rosmarino, in direzione Palermo.

Il conducente del mezzo pesante, che trasportava piante, avrebbe perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento, provocando una violenta carambola all'uscita della galleria, con esiti fatali.

Morto sul colpo l'autista: si tratta di Giuseppe Serio, 66enne di Palermo

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale e i mezzi dei vigili del fuoco per gestire la situazione.

L'autostrada A20 è stata chiusa per consentire i rilievi e successivamente per rimuovere il veicolo coinvolto. Attualmente, i veicoli diretti a Palermo sono deviati verso l'uscita a Rocca di Capri Leone, per poi rientrare a Sant'Agata di Militello.

Le squadre dei vigili del fuoco di Sant'Agata di Militello e Patti sono intervenute tempestivamente sul ponte Rosmarino, km 102,150 dopo il casello di Rocca di Caprileone, dove il camion si è ribaltato per cause ancora da accertare. Purtroppo, il personale dei vigili del fuoco ha constatato il decesso del conducente del camion.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Messina ha inviato in supporto un'autogru per rimuovere il camion e ripristinare la viabilità. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 con medico a bordo e automezzi dell'ACI, oltre alla presenza della polizia stradale. Si attende l'arrivo del medico legale per la constatazione ufficiale del decesso.