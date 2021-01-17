INCIDENTE SULLA CATANIA GELA, UN FERITO GRAVE

Incidente autonomo intorno alle ore 13 sulla SS417 la Catania - Gela al km 25,5Un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, una Suzuki, per cause in corso di accertamento ed è rimasto inca...

Incidente autonomo intorno alle ore 13 sulla SS417 la Catania - Gela al km 25,5

Un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, una Suzuki, per cause in corso di accertamento ed è rimasto incastrato all'interno dell'auto.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone lo hanno estratto dall'abitacolo e consegnato ai sanitari del Servizio 118 intervenuti con eliambulanza che lo ha trasportato in ospedale.

Al momento non si conosce la prognosi e le sue generalità.

Intervenuti anche militari dell'Arma de Carabinieri.