GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA PALERMO NEI PRESSI DI AGIRA, AUTO SFONDA IL GUARDRAIL E PRECIPITA SOTTO L’AUTOSTRADA, DUE FERITI

AGGIORNAMENTO

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza del km 132,900 in direzione Palermo, nei pressi di Assoro (provincia di Enna).

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono venute a contatto e una delle vetture è precipitata giù da un viadotto, da un’altezza di oltre 10 metri. Tre le persone rimaste ferite: due sono state trasportate all’ospedale Umberto I di Enna, mentre una terza è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Per il recupero dei feriti è stato necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Enna, supportate dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas per i rilievi e la gestione della viabilità.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno 2025, intorno alle ore 16, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto ha perso il controllo e, dopo aver sfondato il guardrail, è precipitata nel terreno sottostante all’altezza dello svincolo per Agira, in provincia di Enna.

Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo e nella messa in sicurezza della zona.

Secondo le prime informazioni, sono due le persone rimaste ferite nell’incidente, e una di queste risulterebbe in condizioni gravi.

Nonostante la gravità dell’accaduto, il traffico lungo il tratto autostradale è regolare, grazie all’intervento tempestivo delle autorità.

La notizia è in aggiornamento.