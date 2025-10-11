Grave incidente sulla Catania–Palermo: quattro feriti, uno in gravi condizioni trasportato in elisoccorso

11 ottobre 2025 – Un grave incidente autonomo si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, all’altezza del Ponte 5 Archi, lungo l’autostrada in direzione Palermo. Le cause del sinistro...

11 ottobre 2025 – Un grave incidente autonomo si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, all’altezza del Ponte 5 Archi, lungo l’autostrada in direzione Palermo. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’autovettura avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata. Tutte le persone a bordo sono rimaste ferite: una di esse, in condizioni più gravi, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, mentre gli altri occupanti sono stati trasportati in ambulanza verso i presidi ospedalieri più vicini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del 118. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elicottero e permettere le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, dotato di impianto GPL.

Dopo l’intervento dei soccorritori, la circolazione è stata riaperta con un restringimento di carreggiata, necessario per smaltire le lunghe code che si erano formate.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono ancora sul posto per la gestione della viabilità e per i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento.