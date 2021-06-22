GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA-SIRACUSA, UN MORTO E DUE FERITI

FLASHGravissimo incidente stradale intorno alle ore 14 di oggi, 22 Giugno 2021, sulla Catania-Siracusa nei pressi dello svincolo Melilli.Per cause non ancora note si è verificato uno scontro che ha co...

Gravissimo incidente stradale intorno alle ore 14 di oggi, 22 Giugno 2021, sulla Catania-Siracusa nei pressi dello svincolo Melilli.

Per cause non ancora note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un autovettura ed un autocarro.

Gravissimo il bilancio, un morto e due feriti, al momento non si conosco le generalità.

Sul posto vista la gravità dei feriti è intervenuto l'elisoccorso, al momento l'autostrada è chiusa in direzione Siracusa mentre sta subendo gravi rallentamenti in direzione Catania.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa, in direzione Siracusa, a causa di un incidente avvenuto al km 135.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un autocarro sono entrati in collisione e, nel sinistro, due persone sono rimaste ferite e un’altra ha perso la vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

