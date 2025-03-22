GRAVE INCIDENTE SULLA PATERNÒ-RAGALNA (SP 57): MOTO FINISCE IN UNA SCARPATA, FERITO 29ENNE PATERNESE

Paternò (CT) – 22 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale 57, che collega Paternò a Ragalna. Intorno alle ore 15:00, per cause ancora in corso...

Paternò (CT) – 22 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale 57, che collega Paternò a Ragalna.

Intorno alle ore 15:00, per cause ancora in corso di accertamento, un giovane motociclista Paten di 29 anni ha perso il controllo della sua Kawasaki 600 nei pressi di una curva, uscendo fuori strada e finendo in una scarpata all’interno di un terreno agricolo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dai Vigili del Fuoco che hanno recuperato il ferito e lo hanno affidato alle cure del personale medico.

Dopo una prima valutazione sul luogo dell’incidente, il 29enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania.

Al momento, non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Paternò per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, ma le indagini sono ancora in corso.