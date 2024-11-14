GRAVE INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 56 A BELPASSO: AUTO CONTRO UN MURO, FERITI SOCCORSI DAL 118

AGGIORNAMENTO Nella serata di oggi si è verificato un incidente sulla Strada Provinciale 56ii, nel territorio di Belpasso. Secondo le prime informazioni, il conducente di un’Audi Q3 avrebbe perso il c...

Nella serata di oggi si è verificato un incidente sulla Strada Provinciale 56ii, nel territorio di Belpasso. Secondo le prime informazioni, il conducente di un’Audi Q3 avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro un muro per poi fermarsi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Motta Sant'Anastasia, che stanno indagando sulle cause dell'incidente per ricostruirne la dinamica.

Anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo.

Il conducente, soccorso immediatamente dal personale del 118, ha ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente prima di essere trasportato all'ospedale San Marco per ulteriori accertamenti.

Belpasso, 14 novembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la Strada Provinciale 56, in contrada Acqua Rossa, nel territorio di Belpasso.

Pochi sono i dettagli disponibili al momento, ma le prime informazioni indicano il coinvolgimento di una sola autovettura, che è andata a sbattere violentemente contro un muro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, inviate prontamente per prestare le prime cure ai malcapitati.

Non sono ancora noti i dettagli sulla gravità delle ferite riportate dagli occupanti del veicolo, che potrebbero essere trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Presenti anche i Vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza il mezzo incidentato e l’area circostante per evitare ulteriori rischi.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno svolgendo i rilievi del caso per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.