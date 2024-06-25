GRAVE INCIDENTE SULLA RAGALNA NICOLOSI, ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTO ORE 18.30È ripartito l'elisoccorso che era atterrato nei pressi del luogo del sinistro. Il centauro, un uomo di 30 anni dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all'ospedale Can...

AGGIORNAMENTO ORE 18.30

È ripartito l'elisoccorso che era atterrato nei pressi del luogo del sinistro.

Il centauro, un uomo di 30 anni dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Secondo le informazioni in nostro possesso, l'uomo era cosciente ma riportava gravi ferite agli arti inferiori.

Nel pomeriggio di oggi, lungo la Strada Provinciale 160, una delle principali arterie che collega Ragalna a Nicolosi, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un mezzo a due ruote e un autovettura.

L'incidente è avvenuto subito dopo il cimitero di Ragalna, all'interno del territorio di Belpasso.

Le informazioni al momento sono ancora frammentarie, ma secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha avuto gravi conseguenze per il centauro, che ha riportato ferite serie.

La gravità della situazione ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, partito dall'ospedale Cannizzaro dopo d'aver tentato senza successo di atterrare sulla strada e atterrato al campo sportivo per prestare soccorso tempestivo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per le operazioni di soccorso.

I sanitari stanno lavorando per stabilizzare il ferito e garantire un trasporto sicuro in ospedale.

La strada provinciale 160 è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

Seguono aggiornamenti.