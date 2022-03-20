GRAVE INCIDENTE SULLA SP 14 A BELPASSO, DUE FERITI

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi 20 marzo 2022 intorno alle ore 14.30 sulla sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola.Due auto...

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi 20 marzo 2022 intorno alle ore 14.30 sulla sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola.

Due autovetture coinvolte, una Suzuki Swift ed una Nissan Micra che probabilmente a causa dell'asfalto viscido si sono scontrate violentemente frontalmente.

Si registrano 2 feriti, i conducenti delle autovetture, un uomo di 30 anni ed una donna di 46 anni , entrambi con delle ferite agli arti inferiori sono stati prontamente soccorsi da due ambulanze del 118 intervenute sul posto, e trasferiti rispettivamente al Policlinico di Catania ed all'ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Per tutti gli accertamenti del sinistro e stabilire l'esatta dinamica la polizia municipale di Belpasso.

Nel tratto interessato si registrano rallentamenti e disagi alla circolazione stradale.

IN AGGIORNAMENTO