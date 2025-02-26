GRAVE INCIDENTE SULLA SP 14 TRA BELPASSO E PIANO TAVOLA: VIOLENTO SCONTRO TRA MOTO E FURGONE, CENTAURO FERITO

Un grave incidente si è verificato questa mattina, 26 febbraio 2025, sulla SP 14, la strada provinciale che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso, coinvolgendo una moto...

Un grave incidente si è verificato questa mattina, 26 febbraio 2025, sulla SP 14, la strada provinciale che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso, coinvolgendo una moto Yamaha e un furgone Iveco Daily.

L’impatto è stato particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che, sbalzato dal veicolo, è caduto rovinosamente a terra. Il violento scontro ha suscitato immediatamente l'intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell'incidente è giunta prontamente un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al malcapitato.

Dopo aver ricevuto il trattamento iniziale sul posto, il motociclista 33 enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania. Secondo le prime informazioni, le sue ferite sembrano essere serie, ma non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sul suo stato di salute.

Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

L’incidente ha provocato leggere difficoltà nel traffico della zona, con alcuni rallentamenti, ma le forze dell’ordine stanno cercando di riportare la situazione alla normalità il più rapidamente possibile.