GRAVE INCIDENTE SULLA SP11 A NISCEMI: MUORE UNA BAMBINA DI 9 ANNI, FERITI LA MAMMA E I FRATELLINI

Tragedia sulla SP11 di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove questa mattina un’auto con a bordo una donna di 36 anni e i suoi tre figli, di 9, 5 e 4 anni, è rimasta coinvolta in un incidente au...

Tragedia sulla SP11 di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove questa mattina un’auto con a bordo una donna di 36 anni e i suoi tre figli, di 9, 5 e 4 anni, è rimasta coinvolta in un incidente autonomo causato presumibilmente dal manto stradale reso scivoloso dalle condizioni meteo.

L’auto è uscita di strada e, nonostante i soccorsi siano stati immediati, la figlia maggiore, una bambina di soli 9 anni, è deceduta qualche ora dopo essere stata trasportata in ospedale.

Le condizioni della piccola sono apparse da subito estremamente gravi e, dopo essere stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, i medici hanno tentato disperatamente di salvarle la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Gli altri due bambini e la madre, che era alla guida dell’auto, sembrerebbero invece aver riportato ferite meno gravi.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, con la polizia intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Dalle prime ipotesi sembrerebbe che la donna, a causa delle condizioni del manto stradale, abbia perso il controllo del mezzo, portando all’uscita di strada e alla conseguente tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale.