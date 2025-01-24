GRAVE INCIDENTE SULLA SP13 A MOTTA SANT’ANASTASIA: SCONTRO TRA DUE AUTO, DUE FERITI, UNA IN GRAVI CONDIZIONI

Un grave incidente si è verificato oggi, 24 gennaio 2025, intorno alle ore 13:30, lungo la Strada Provinciale 13, la principale arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo dell’autostrada A...

Un grave incidente si è verificato oggi, 24 gennaio 2025, intorno alle ore 13:30, lungo la Strada Provinciale 13, la principale arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo dell’autostrada A19.

Per cause ancora in fase di accertamento, si è registrato uno scontro tra due veicoli: un’Audi e una Ford.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori, inclusi mezzi di soccorso sanitario e vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei mezzi coinvolti. I pompieri si sono occupati anche delle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Il bilancio provvisorio parla di due persone ferite: un uomo e una donna. Quest’ultima, secondo le informazioni attualmente disponibili, avrebbe riportato gravi lesioni ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale, dove è sottoposta agli accertamenti e alle cure necessarie.

La strada, completamente occupata dai mezzi incidentati e dalle operazioni di soccorso, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Gli automobilisti diretti verso Motta Sant’Anastasia o lo svincolo autostradale A19 sono stati invitati a seguire percorsi alternativi e a rispettare le indicazioni delle autorità locali.

Le operazioni di soccorso e i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso, mentre si lavora per ripristinare la viabilità il prima possibile.