GRAVE INCIDENTE SULLA SP15 A BELPASSO: UN'AUTO CONTRO IL MURETTO, FERITI

Belpasso (CT), 12 luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo la Strada Provinciale 15, nel tratto che collega il parco divertimenti al centro commerciale di Belpasso.

Ancora scarse le informazioni ufficiali, ma secondo le prime ricostruzioni un veicolo è finito violentemente contro il muretto che delimita la carreggiata.

L’impatto ha causato ingenti danni al mezzo, che è rimasto bloccato sulla strada occupando parzialmente entrambe le corsie.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, che hanno operato per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l’area.

Ci sarebbero feriti, ma fortunatamente nessuno di loro sembrerebbe aver riportato gravi ferite.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico ha subito forti rallentamenti a causa dell’ingombro della carreggiata, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo oltre un’ora dall'incidente, grazie all’intervento delle autorità.

Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dello schianto.