GRAVE INCIDENTE SULLA SS 121: SCONTRO TRA AUTO E CISTERNA DI CARBURANTE, VEICOLO SI RIBALTA

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10:30 sulla Strada Statale 121, nel tratto compreso tra Paternò e il centro commerciale Etnapolis, in direzione Catania. Coinvolti nello scontro un’autovettura e una cisterna contenente carburante.

Secondo le prime informazioni, l’auto si sarebbe ribaltata a seguito dell’impatto, mentre la cisterna è rimasta fortunatamente in posizione stabile, evitando la fuoriuscita di liquidi pericolosi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e prestare i primi soccorsi.

Le condizioni del conducente dell’auto non sono ancora note, ma si teme per eventuali feriti gravi. Al momento il traffico lungo l’arteria risulta fortemente rallentato, con lunghe code in direzione Catania.

Sono in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.