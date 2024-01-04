GRAVE INCIDENTE SULLA SS 417 CATANIA-GELA: AUTO RIBALTATA IN UN VIOLENTO IMPATTO A MINEO

Nella mattinata odierna, lungo la SS 417 Catania-Gela, si è verificato un gravissimo incidente che ha coinvolto due autovetture, provocando il ribaltamento di una di esse.Secondo le prime informazioni...

Nella mattinata odierna, lungo la SS 417 Catania-Gela, si è verificato un gravissimo incidente che ha coinvolto due autovetture, provocando il ribaltamento di una di esse.

Secondo le prime informazioni si è verificato un violento impatto tra le due vetture, il che ha portato al ribaltamento di una di esse. Al momento, la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte non è ancora nota.

Immediatamente dopo l'incidente, sul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza delle vetture coinvolte. In aggiunta, sono state dispiegate sul posto ambulanze e i Carabinieri per gestire la situazione.

Attualmente, il traffico lungo la SS 417 Catania-Gela sta subendo notevoli rallentamenti a causa dell'incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO