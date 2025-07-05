Grave incidente sulla SS 417 nel territorio di Ramacca: tre auto coinvolte quattro feriti, uno in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio 2025, lungo la Strada Statale 417 Catania-Gela, nel territorio di Ramacca. Coinvolti nello scontro tre veicoli: una...

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio 2025, lungo la Strada Statale 417 Catania-Gela, nel territorio di Ramacca. Coinvolti nello scontro tre veicoli: una Fiat Punto, una Mercedes Classe C e una Volkswagen Golf.

Per cause ancora in corso di accertamento, le tre vetture si sono scontrate. Uno degli impatti, avvenuto frontalmente, ha provocato gravi conseguenze.

Il bilancio è di quattro i feriti: due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Caltagirone, mentre gli altri due sono stati condotti al San Marco di Catania, tra cui uno in condizioni più gravi, trasferito in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente due ambulanze e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Il traffico ha subito forti rallentamenti nel tratto interessato, con disagi alla circolazione per diverse ore.

I mezzi coinvolti hanno riportato danni ingenti.

Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto nei tratti a scorrimento veloce come questo.