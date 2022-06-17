GRAVE INCIDENTE SULLA SS121, AUTO SI RIBALTA. FERITO CONDUCENTE

Un altro grave incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte del 18 giugno 2022 sulla SS 121 nei pressi del rifornimento carburante tra lo svincolo Palazzolo e del centro commerciale in ...

Dalle primissime informazioni ricevute una autovettura in modo autonomo è andata a sbattere violentemente contro il guard rail finendo la sua corsa a ruote in aria al centro della carreggiata.

Il conducente è stato immediatamente soccorso da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro è trasportato in condizioni serie all'ospedale di Paternò per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per la messa in sicurezza dell'autovettura.

Per tutti i rilievi del sinistro sono presenti i Carabinieri, il traffico sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.