GRAVE INCIDENTE SULLA SS121: COINVOLTI PIÙ MEZZI. FERITI SOCCORSI SUL POSTO.

AGGIORNAMENTO ORE 23.00La superstrada 121 è stata chiusa con uscita obbligatoria presso la zona industriale di Piano Tavola, in direzione Catania, per consentire le operazioni di soccorso e la messa i...

AGGIORNAMENTO ORE 23.00

La superstrada 121 è stata chiusa con uscita obbligatoria presso la zona industriale di Piano Tavola, in direzione Catania, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente, e i Carabinieri, incaricati di accertare la dinamica del sinistro e regolare il traffico nella zona.

Secondo le prime informazioni disponibili, fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi.

L’incidente, verificatosi intorno alle ore 22 di oggi, sabato 18 gennaio 2025, rappresenta l’ennesimo sinistro della giornata sulla superstrada 121. Il tratto interessato è compreso tra lo svincolo di Belpasso, nella zona industriale, e quello di Piano Tavola, sempre in direzione Catania.

Lo scontro ha coinvolto almeno tre autovetture. Una delle vetture si è fermata in posizione trasversale al centro della carreggiata, mentre una Fiat 500 è stata rinvenuta a decine di metri di distanza dal punto dell’impatto.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti da parte delle autorità. Nel frattempo, il traffico nell’area interessata sta subendo forti rallentamenti, con conseguenti disagi per gli automobilisti.

Le autorità raccomandano la massima attenzione per chi percorre questo tratto di strada e invitano gli automobilisti a seguire le indicazioni fornite sul posto.

Ulteriori aggiornamenti sulla dinamica e sulle condizioni delle persone coinvolte saranno comunicati non appena disponibili.noti appena disponibili.