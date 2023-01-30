GRAVE INCIDENTE SULLA SS121 CON IMMISSIONE ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 30 Gennaio 2023 sulla ss121 nei pressi dello svincolo con immissione sulla Circonvallazione di Catania. Pochi i dettagli al momento, secondo le prime informazi...

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 30 Gennaio 2023 sulla ss121 nei pressi dello svincolo con immissione sulla Circonvallazione di Catania.

Pochi i dettagli al momento, secondo le prime informazioni ad essere coinvolti un autovettura ed un mezzo a due ruote, sul posto sono intervenuti un ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolti nel sinistro,

Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Mentre stiamo scrivendo (ore 13.39) la bratella con oimmsione verso Catania è chiusa al traffico con forti ripercussini sul traffico e nelle vie limitrofe.

Code che stanno pure interessando la superstrada con traffico fortemente rallentato

Sul posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e la gestione del traffico

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO