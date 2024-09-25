GRAVE INCIDENTE SULLA SS121: SCONTRO TRA CAMION E AUTO NEI PRESSI DI MISTERBIANCO

Un grave incidente si è verificato sulla Strada Statale 121 nei pressi dello svincolo di Misterbianco centro, in direzione Paternò. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si...

Un grave incidente si è verificato sulla Strada Statale 121 nei pressi dello svincolo di Misterbianco centro, in direzione Paternò.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è registrato un violento impatto tra un camion e una Ford.

L'auto ha riportato danni ingenti e al momento non si hanno ancora informazioni precise riguardo alle condizioni delle persone a bordo del veicolo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti hanno provocato gravi disagi alla circolazione. Il traffico ha subito significativi rallentamenti, con lunghe code che partono dallo svincolo della Circonvallazione di Catania in direzione della SS121.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e ripristinare quanto prima la normale viabilità.