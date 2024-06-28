GRAVE INCIDENTE SULLA SS121, SOCCORSI SUL POSTO E TRAFFICO BLOCCATO
+++AGGIORNAMENTO Nello scontro ad avere la peggio il centauro che è stato soccorso è trasferito all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.Non si conosce l'esatta prognosi, ma secondo le in...
+++AGGIORNAMENTO
Nello scontro ad avere la peggio il centauro che è stato soccorso è trasferito all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Non si conosce l'esatta prognosi, ma secondo le informazioni in nostro possesso il ragazzo a bordo del mezzo non avrebbe riportato gravissime conseguenze.
Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Palazzolo, in direzione Catania.
Al momento, i dettagli sono ancora scarsi, ma sembrerebbe che siano coinvolti un furgone ed un mezzo a due ruote.
Secondo le prime informazioni, il centauro coinvolto nell'incidente sarebbe ferito in modo serio.
Sul luogo del sinistro sono già intervenuti i soccorsi, con ambulanze e Carabinieri impegnati a prestare le prime cure e a gestire la situazione.
Il traffico risulta bloccato in direzione Misterbianco, causando notevoli disagi agli automobilisti.
Gli operatori stanno lavorando per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.
Invitiamo gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a seguire eventuali deviazioni suggerite dalle forze dell'ordine.