GRAVE INCIDENTE SULLA SS121 TRA I FERITI DUE BAMBINI E UNA DONNA INCINTA

Gravissimo incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle ore 21.30 sulla superstrada ss121, nei pressi del rifornimento dopo lo svincolo Palazzolo in direzione di Catania.

Ad essere coinvolte, per cause ancora non note una Bmx X3 e una Lancia Musa.

Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dall'abitacolo e mettere in sicurezza i mezzi.

Tempestivi i soccorsi, sul posto sono intervenuti cinque ambulanze per dare le prime cure ai feriti.

Cinque le persone ferite, secondo le prime informazioni non in modo grave, tra cui anche due bambini ed una donna in gravidanza, tutti immediatamente soccorsi e trasferiti all'ospedale per le cure del caso.

Per i rilievi e stabilire l' esatta dinamica del sinistro i Carabinieri della stazione di Paternò.

Al momento lunghe code in direzione Catania

