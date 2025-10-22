Grave incidente sulla SS192 in territorio di Paternò: auto finisce in un fossato, tre feriti. Una donna trasportata in elisoccorso al Cannizzaro

Paternò (CT) – Paura questa mattina sulla Strada Statale 192 Catania-Enna, dove si è verificato un grave incidente autonomo che ha coinvolto una Fiat Tipo con a bordo tre persone. Il sinistro è avvenu...

Paternò (CT) – Paura questa mattina sulla Strada Statale 192 Catania-Enna, dove si è verificato un grave incidente autonomo che ha coinvolto una Fiat Tipo con a bordo tre persone. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11:30 all’altezza del chilometro 66+050, nei pressi del bivio Jannarella, in territorio di Paternò.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto, che dopo essere finita in testacoda avrebbe urtato un muretto a bordo strada, per poi terminare la corsa in un fossato. Sono esplosi gli airbag. A bordo del mezzo viaggiavano una coppia di Ramacca, rispettivamente di 42 e 40 anni e una donna di 61 anni residente a Castel di Iudica.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno dovuto estrarre due dei tre occupanti rimasti incastrati tra le lamiere.

Le condizioni di una delle ferite, una donna di 40 anni, hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata della statale. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Gli altri due passeggeri sono stati trasferiti in ambulanza rispettivamente all’ospedale “San Marco” di Catania e al “Santissimo Salvatore” di Paternò. Le loro condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi.

A ricostruire la dinamica dell’incidente è la Polizia Municipale di Paternò, che ha effettuato i rilievi del caso. In supporto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò.

A causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso, il traffico lungo la Statale 192 è rimasto bloccato per diverse ore, con notevoli disagi alla circolazione.