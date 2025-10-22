Grave incidente sulla SS192 in territorio di Paternò: soccorsi ed elisoccorso sul posto
Paternò (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12 di oggi lungo la Strada Statale 192, nei pressi del bivio Jannarella, in territorio di Paternò.
Le cause del sinistro non sono ancora ufficialmente accertate, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.
Nell’impatto, una persona è rimasta gravemente ferita.
La dinamica esatta è al vaglio delle autorità competenti, giunte sul posto insieme ai soccorsi. È stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente per prestare assistenza sanitaria urgente.
Al momento non si conosce con precisione la gravità delle ferite riportate dalla persona coinvolta.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti, con lunghe code e disagi alla circolazione in entrambe le direzioni lungo la SS192.
La notizia è in aggiornamento.
Seguiranno ulteriori informazioni non appena disponibili.