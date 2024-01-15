GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, SOCCORSI SUL POSTO

Incidente intorno alle ore 16 di oggi , 15 gennaio 2024 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Scalilli.Per cause ancora non note si è verificato un gravissimo incidente.A scontrarsi per caus...

Per cause ancora non note si è verificato un gravissimo incidente.

A scontrarsi per cause non ancora note due autovetture, una audi ed una ford pochi i dettagli al momento sulla dinamica e sulla situazione dei feriti.

Sul posto i soccorsi che sono immediatamente intervenuti

, si è resi necessario per le operazioni di soccorso pure l intervento dei vigili del fuoco.

Vista la gravità di una donna rimasta ferita nello scontro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato allo stadio di Paternò e dopo aver dato le promesse cure alla donna è ripartito in direzione Cannizzaro di Catania.

Al momento il traffico è bloccato in entrambi sensi di marcia