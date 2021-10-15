GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI
FLASH
Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 17.30 sulla ss284 in territorio di Paternò nei pressi dello svincolo Scalilli a pochi centinaia di metri dal punto dov'è stato installato l'autovelox.
Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto una Mercedes ed una Alfa Romeo Giulietta.
Sul posto tre ambulanze per prestare i primi soccorsi.
Secondo le prime informazioni sono tre le persone rimaste ferite nello sconto che sono state immediatamente soccorse .
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.
Sul posto i Carabinieri di Paternò per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento la strada è bloccata in entrambe le direzioni