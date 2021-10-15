95047

GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI

15 ottobre 2021 18:19
Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 17.30 sulla ss284 in territorio di Paternò nei pressi dello svincolo Scalilli a pochi centinaia di metri dal punto dov'è stato installato l'autovelox.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto una Mercedes ed una Alfa Romeo Giulietta.

Sul posto tre ambulanze per prestare i primi soccorsi.

Secondo le prime informazioni sono tre le persone rimaste ferite nello sconto che sono state immediatamente soccorse .

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Sul posto i Carabinieri di Paternò per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Al momento la strada è bloccata in entrambe le direzioni

