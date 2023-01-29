FLASHUn gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di oggi 29 gennaio 2023 intorno alle ore 22 sulla SS 284 all'altezza dello svincolo per Santa Maria di Licodia.Per cause al vag...

FLASH

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di oggi 29 gennaio 2023 intorno alle ore 22 sulla SS 284 all'altezza dello svincolo per Santa Maria di Licodia.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto quattro mezzi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed Adrano per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi e l'ambulanze del 118 per dare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.

Bilancio provvisorio di almeno quattro persone rimaste ferite (tra questi pure un minorenne) nel violento scontro tra i mezzi.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Una delle auto coinvolte nel sinistro, ha finito la propria corsa con le gomme posteriori sul guardrail in bilico su un ponte.

Il tratto interessato della superstarda è in questo momento chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso

Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica del sinistro sono presenti I carabinieri.

GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI SANTA MARIA DI LICODIA, SOCCORSI SUL POSTO

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO