Grave incidente sulla SS284: scontro frontale tra due auto, interviene l’elisoccorso

Coinvolte diverse persone, tra cui alcuni bambini. Almeno un ferito grave, strada momentaneamente bloccata.

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, lungo la strada statale 284, all’altezza del chilometro 32.

Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 13.30, ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. A bordo dei due veicoli viaggiavano diverse persone, tra cui alcuni bambini.

Immediata la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 e l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 delle postazioni di Adrano, Bronte e Maletto, i Vigili del Fuoco di Adrano e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò.

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso del 118, partito dalla base dell’ospedale Cannizzaro di Catania e atterrato nella vicina elipista dello stadio dell’Etna.

Secondo le prime informazioni, si registrerebbe almeno un ferito grave, in attesa di essere trasferito in una struttura ospedaliera di Catania. Altri feriti, le cui condizioni sarebbero meno gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e Paternò.

La strada statale 284 risulta momentaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi dei Carabinieri e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.

Al momento non si conosce il bilancio definitivo dei feriti né le condizioni dei bambini coinvolti.

Notizia in aggiornamento.