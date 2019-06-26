95047

GRAVE INCIDENTE SULLA SS284, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

FLASHGrave incidente poco dopo le ore 16 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla in direzione Adrano.Per cause ancora sconosciute si sono scontrate due autovetture, una Fiat Punto...

26 giugno 2019 16:48
FLASH

Grave incidente poco dopo le ore 16 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla in direzione Adrano.

Per cause ancora sconosciute si sono scontrate due autovetture, una Fiat Punto ed una Opel Astra, che viaggiavano in direzione opposte

Violento è stato l'impatto,  sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco ed i soccorsi

Al momento non si hanno notizie dei feriti e delle loro condizioni

Lunghe file in entrambi i sensi

IN AGGIORNAMENTO

