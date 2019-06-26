GRAVE INCIDENTE SULLA SS284, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
26 giugno 2019 16:48
FLASH
Grave incidente poco dopo le ore 16 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla in direzione Adrano.
Per cause ancora sconosciute si sono scontrate due autovetture, una Fiat Punto ed una Opel Astra, che viaggiavano in direzione opposte
Violento è stato l'impatto, sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco ed i soccorsi
Al momento non si hanno notizie dei feriti e delle loro condizioni
Lunghe file in entrambi i sensi
IN AGGIORNAMENTO