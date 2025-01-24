GRAVE INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE 13 A MOTTA SANT’ANASTASIA,FERITI

Un grave incidente si è verificato oggi, 24 gennaio 2025, intorno alle ore 13:30, lungo la Strada Provinciale 13, la principale arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo dell’autostrada A...

Un grave incidente si è verificato oggi, 24 gennaio 2025, intorno alle ore 13:30, lungo la Strada Provinciale 13, la principale arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo dell’autostrada A19.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, l’incidente avrebbe coinvolto due veicoli: un'Audi e una Ford. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, tra cui ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine, per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area.

Il bilancio provvisorio parla di due persone rimaste ferite, un uomo e una donna. Quest’ultima, stando alle informazioni disponibili, avrebbe riportato lesioni gravi.

Attualmente la strada è completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Gli automobilisti diretti verso Motta Sant’Anastasia o lo svincolo autostradale A19 sono invitati a utilizzare percorsi alternativi e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Le operazioni di soccorso e i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente sono ancora in corso. Si lavora anche per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore per informare sull'evoluzione della situazione e sulla riapertura della strada.