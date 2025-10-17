Grave incidente sulla superstrada 121: auto si ribalta nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia
Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 17 ottobre 2025, lungo la superstrada 121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia.Il sinistro si è verificato intorno a...
Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 17 ottobre 2025, lungo la superstrada 121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12:20 e ha visto coinvolte due autovetture: una Mercedes e una Seat Cupra. A seguito del contatto tra i due mezzi, la Seat si è ribaltata finendo la propria corsa con le ruote all’aria.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza della carreggiata, e i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.
Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi conseguenze.
L’incidente sta causando pesanti ripercussioni sul traffico: si registrano lunghe code già a partire dallo svincolo Belpasso – Zona Industriale e rallentamenti anche nella carreggiata opposta
La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.