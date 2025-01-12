GRAVE INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 284 A BRONTE: INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO E TRAFFICO BLOCCATO

AGGIORNAMENTOGrave il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle ore 12:30 lungo la superstrada 284, nel territorio di Bronte. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli enti competent...

AGGIORNAMENTO

Grave il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle ore 12:30 lungo la superstrada 284, nel territorio di Bronte. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli enti competenti, si sono scontrati tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato.

Otto le persone ferite, trasportate dalle ambulanze negli ospedali per gli accertamenti e le cure del caso. Il conducente di una delle due automobili coinvolte versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in elisoccorso a Catania per ricevere le cure del caso.

Il traffico è attualmente bloccato a causa delle operazioni di soccorso e della messa in sicurezza dell'area.

Un grave incidente si è verificato oggi, 12 gennaio 2024, intorno alle ore 12:30, lungo la superstrada 284, nel territorio di Bronte, causando numerosi disagi e attivando tempestivamente i soccorsi. Sebbene i dettagli siano ancora frammentari, sembra che nell'incidente siano coinvolti tre mezzi.

Due auto si sono scontrate frontalmente e un terzo mezzo, un fuoristrada della Forestale, si è ribaltato. L’immediata necessità di intervento da parte dei servizi di emergenza è stata evidente.

Le prime informazioni indicano che diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sono stati soccorsi.

Sul posto sono giunti prontamente i soccorritori, tra cui le squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza ai feriti.

A causa della gravità delle condizioni di alcuni feriti, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze del luogo dell'incidente per un rapido trasporto ospedaliero.

Nel frattempo, il traffico sulla superstrada 284 è completamente paralizzato, con lunghe code di veicoli che si sono formate lungo il tratto interessato.

Gli automobilisti sono invitati a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine, che stanno regolando il flusso veicolare e cercando di deviare il traffico attraverso percorsi alternativi.

Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.