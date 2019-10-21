Grave incidente intorno le ore 14 sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo San Giovanni Galermo e gli uffici anas in direzione Misterbianco.Per cause al momento non note, lo scontro ha coinvolto...

Grave incidente intorno le ore 14 sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo San Giovanni Galermo e gli uffici anas in direzione Misterbianco.

Per cause al momento non note, lo scontro ha coinvolto due autovetture, ed una di queste una Mercedes classe A, si e ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno operando per mettere in sicurezza le persone ed i mezzi.

Ferita una ragazza, alla guida dell'autovettura è stata soccorsa e trasportata all'ospedale per ulteriori accertamenti, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi

Sul posto la Polizia stradale, Carabinieri ed i sanitari del 118.

GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, AUTO SI RIBALTA 1/3 Successivo »

Accertamenti sono in corso per capire sia la prognosi, sia la dinamica dello schianto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code che si estendono per diversi chilometri

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI