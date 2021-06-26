GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO FINISCE IN BILICO SUL GUARD RAIL
AGGIORNAMENTO
Gravissimo incidente intorno alle ore 12 di oggi, 26 Giugno 2021 sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo di Gravina e San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.
Per cause al vaglio della polizia stradale, una Citroen C3 è rimasta in bilico sul guard rail tra le due carreggiate di senso di marcia opposto, non sarebbero coinvolti altri mezzi nel sinistro.
Ferito il conducente del veicolo immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per le cure del caso, al momento non note la gravità delle ferite.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo
Il Traffico ha subito notevoli rallentamenti sia in direzione Siracusa che in direzione opposta.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
