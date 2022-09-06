GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO SI RIBALTA. SOCCORSI SUL POSTO
Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno le ore 21 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e San Giovanni Galermo.Ad e...
Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno le ore 21 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e San Giovanni Galermo.
Ad essre coinvolte almentj due autovetture, una delle quali, una fiat panda, ha fermato la sua corsa a ruote in aria.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per dare soccorso agli occupanti della Panda e mettere in sicurezza il mezzo
Per le prime cure del caso sono giunti sul posto i sanitari del 118.
Non si conoscono ancora le loro condizioni di salute
Rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato del sinistro.
in aggiornamento