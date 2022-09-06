95047

GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO SI RIBALTA. SOCCORSI SUL POSTO

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno le ore 21 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e San Giovanni Galermo.Ad e...

A cura di Redazione Redazione
06 settembre 2022 21:51
GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO SI RIBALTA. SOCCORSI SUL POSTO -
News
Condividi

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno le ore 21 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e San Giovanni Galermo.

Ad essre coinvolte almentj due autovetture, una delle quali, una fiat panda, ha fermato la sua corsa a ruote in aria.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per dare soccorso agli occupanti della Panda e mettere in sicurezza il mezzo

Per le prime cure del caso sono giunti sul posto i sanitari del 118.

Non si conoscono ancora le loro condizioni di salute

Rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato del sinistro.

in aggiornamento

GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO SI RIBALTA. SOCCORSI SUL POSTO
GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO SI RIBALTA. SOCCORSI SUL POSTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047