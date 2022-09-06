GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO SI RIBALTA. SOCCORSI SUL POSTO

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno le ore 21 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e San Giovanni Galermo.Ad e...

A cura di Redazione 06 settembre 2022 21:51

Condividi