AGGIORNAMENTOPurtroppo, arriva un tragico aggiornamento riguardo al sinistro avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania. L'incidente ha provocato una vittima e, al momento, la tangen...

AGGIORNAMENTO

Purtroppo, arriva un tragico aggiornamento riguardo al sinistro avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania. L'incidente ha provocato una vittima e, al momento, la tangenziale risulta chiusa al traffico

GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: FURGONE E AUTOCISTERNA COINVOLTI, FERITI GRAVI E TRAFFICO BLOCCATO 1/3 Successivo »

Nella serata di oggi, un gravissimo incidente si è verificato sulla tangenziale di Catania, in direzione Messina, all’altezza di Passo Martino.

Secondo le prime informazioni disponibili, lo scontro ha coinvolto un furgone e un’autocisterna, che si sarebbe ribaltata a seguito dell’impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso, ma la situazione appare estremamente delicata: si parla infatti di persone rimaste ferite in maniera grave.

A causa dell’incidente, il traffico nella zona è completamente bloccato, con lunghissime code e disagi significativi per gli automobilisti.

Le autorità stanno gestendo la situazione per consentire l’intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza dell’area, ma si prevedono ritardi prolungati per chi è in viaggio in direzione Messina.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, e le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire i fatti. Ulteriori dettagli sull’accaduto e sul numero esatto di persone coinvolte saranno comunicati non appena disponibili.