GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, SCONTRO TRA FURGONE E CAMION

AGGIORNAMENTO ORE 22.30AGGIORNAMENTO ORE 22:30Il conducente del furgone è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Marco per gli accertamenti e le cure del caso.Catania, 30 aprile 2025 – Gr...

AGGIORNAMENTO ORE 22.30

AGGIORNAMENTO ORE 22:30

Il conducente del furgone è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Marco per gli accertamenti e le cure del caso.

Catania, 30 aprile 2025 – Gravissimo incidente stradale nella serata di oggi poco dopo le ore 21 sulla Tangenziale di Catania, in direzione Misterbianco.

Il sinistro si è verificato poco prima dello svincolo di San Giorgio, intorno alle ore 20:00, coinvolgendo un furgoncino bianco e un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, il furgone sarebbe finito sotto il rimorchio di un camion, in circostanze ancora da chiarire.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei mezzi di soccorso, con diverse ambulanze giunte sul posto.

Per liberare i veicoli e soccorrere le persone rimaste incastrate, si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione e messa in sicurezza dell’area.

Fonti non ufficiali parlano di almeno un ferito grave, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Le forze dell'ordine stanno gestendo la viabilità e coordinando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Rallentamenti si registrano nel tratto interessato, con ripercussioni significative sulla circolazione.

Notizia in aggiornamento.